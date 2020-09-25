Günbaşı’nın güneş enerji panelli sıvatları tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelere yönelik hayvan içme suyunun sağlandığı sondajların kullanımı için güneş paneli projeleri hayata geçiriliyor.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (DAP) destekleri ile Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanlarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik yatırım hizmetleri bir bir tamamlanarak hizmete sunuluyor. Birçok kırsal mahallede bulunan arazilerde hayvan içme suyu (HİS) projeleri kapsamında öz kaynaktan sondaj çalışması yürüten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerin en ufak bir mağduriyet yaşamaması adına da projelerini geliştirdi. Bu bağlamda Gürpınar ilçesi Günbaşı bölgesi Mollahüseyin Mahallesi’nde arazide hayvanların su ihtiyacını gidermek için açılan sondajlarda elektriğin sağlanamamasından ötürü güneş panelleri ile terfi merkezi kuruldu. Kurulan güneş enerji paneliyle birlikte elde edilen elektrikle kuyudaki su çıkarılarak suvatlara verildi.

Bölgedeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçileri oldukça mutlu eden proje kapsamında, sıvatların yakınına da ağaçlar dikilerek hayvanlar için gölgelik alan oluşturulacak.

