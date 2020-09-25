YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Günbaşı’nın güneş enerji panelli sıvatları tamamladı

Günbaşı’nın güneş enerji panelli sıvatları tamamladı

VAN HABERLERİ  | 25.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelere yönelik hayvan içme suyunun sağlandığı sondajların kullanımı için güneş paneli projeleri hayata geçiriliyor.Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (DAP) destekleri ile Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanlarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik yatırım hizmetleri bir bir tamamlanarak hizmete sunuluyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelere yönelik hayvan içme suyunun sağlandığı sondajların kullanımı için güneş paneli projeleri hayata geçiriliyor.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (DAP) destekleri ile Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanlarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik yatırım hizmetleri bir bir tamamlanarak hizmete sunuluyor. Birçok kırsal mahallede bulunan arazilerde hayvan içme suyu (HİS) projeleri kapsamında öz kaynaktan sondaj çalışması yürüten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerin en ufak bir mağduriyet yaşamaması adına da projelerini geliştirdi. Bu bağlamda Gürpınar ilçesi Günbaşı bölgesi Mollahüseyin Mahallesi’nde arazide hayvanların su ihtiyacını gidermek için açılan sondajlarda elektriğin sağlanamamasından ötürü güneş panelleri ile terfi merkezi kuruldu. Kurulan güneş enerji paneliyle birlikte elde edilen elektrikle kuyudaki su çıkarılarak suvatlara verildi.
Bölgedeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçileri oldukça mutlu eden proje kapsamında, sıvatların yakınına da ağaçlar dikilerek hayvanlar için gölgelik alan oluşturulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Van Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:28
Sabah
05:50
Öğle
12:03
İkindi
15:27
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Van Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Muradiye’de Bayramlaşma
Muradiye’de Bayramlaşma
Ak Parti’den Toprakcan Un Fabrikası’na Ziyaret
Ak Parti’den Toprakcan Un Fabrikası’na Ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.