YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Günbegi BİK Mardin temsilciliğine atandı

Günbegi BİK Mardin temsilciliğine atandı

MARDİN HABERLERİ  | 25.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin temsilciliğine atanan Adnan Günbegi görevine başladı.Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde kurumun Mardin temsilciliğinin açılmasına karar verilmişti.

Günbegi BİK Mardin temsilciliğine atandı

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin temsilciliğine atanan Adnan Günbegi görevine başladı.
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde kurumun Mardin temsilciliğinin açılmasına karar verilmişti. İlgili karar gereği
1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle BİK Mardin temsilciliği açıldı. Daha önce 5 buçuk yıl boyunca BİK Mardin Şube Müdürlüğü yapan Günbegi, BİK Mardin Şube Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl kapanmasıyla BİK Diyarbakır Müdürlüğünde görev yürütüyordu. Alınan yeni karar neticesinde BİK Mardin temsilciliğine atanan Günbegi görevine başladı.
Günbegi tekrar Mardin’de olmanın mutluluğunu yaşadığını ve bu göreve layık gören üstlerine teşekkür ettiğini ifade etti. Günbegi, "Tekrardan kadirşinas Mardinli hemşehrilerimle buluşmaktan dolayı haz ve mutluluk yaşıyorum. Bu buluşturmaya vesile oldukları için BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılıç ve BİK yöneticilerime, her zaman yanımızda olduklarını hissettiren vefakar ve kadirşinas basın mensupları, Mardinli hemşehrilerime ve aileme teşekkür ediyorum. Serbest muhasebeci mali müşavir ve hukuk bilirkişiliği alanlarında aldığım eğitimlerimle basın mensuplarımızın ilan ve reklamları daha fazla almaları için kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan ilgili yöneticileri mesai mefhumu gözetmeden ziyaret edeceğiz ve basın mensuplarına maddi anlamda katkı sağlayacak projeler üreteceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:35
Öğle
12:24
İkindi
16:05
Akşam
19:04
Yatsı
20:24

Mardin Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Azizoğlu Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Söylemez Eczanesi
Derik
Akkuş Eczanesi
Kiziltepe
Günsel Eczanesi
Kiziltepe
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Furkan Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mardin’de vaka sayısı artış gösterdi, güvenlik güçleri denetimleri sıkılaştırdı
Mardin’de vaka sayısı artış gösterdi, güvenlik güçleri denetimleri sıkılaştırdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.