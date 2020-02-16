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GÜNCELEME - Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda heyelan

RİZE HABERLERİ  | 16.02.2020 19:03 | Son Güncelleme

Ulaşıma kapanan yol, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından açıldı YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

RİZE (AA) - Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda heyelan nedeniyle kapanan yol yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 5. kilometresi Yamaçdere-Çıraklar Köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ve belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'na gitmek isteyenlerin de kullandığı yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yol açma çalışmalarının devam ettiği anda 8. kilometrede de ufak çaplı heyelan meydana geldi.

Karayolları ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından iki noktada temizlik çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Yetkililer, toprak kayması riskine karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ancak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Rize toprak kayması

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