YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. GÜNCELEME - Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

GÜNCELEME - Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefonda dolandırıcılık operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 29'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 29 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 27'si tutuklandı, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç aylık teknik ve fiziki çalışma sonucunda, mağdurlarda "kimlik bilgilerinin terör örgütleri FETÖ veya PKK'nın eline geçtiği" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturmak suretiyle iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 24 Kasım'da Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 30'u gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:17
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Şifanur Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Selvi Eczanesi
Bozova
Deva Eczanesi
Ceylanpinar
Merkez Eczanesi
Halfeti
Gökçen Eczanesi
Harran
Merve Özçelik Eczanesi
Hilvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.