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GÜNCELLEME 1 - Milas'ta ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

29.05.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Muğla Milas'taki orman yangınları, ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor" YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE BAKANIN PAYLAŞIMI EKLENDİ

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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında 12 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çökertme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer, 11 su tankeri, 6 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- Bakan Pakdemirli, sosyal medyadan yangının söndürüldüğünü duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Milas'ta çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Milas'taki orman yangınları, ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

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