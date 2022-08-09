GÜNCELLEME - 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı tabancayla vurduktan sonra kendini vuran ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Salim Tekin'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Beyza Doğan'a Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde tabancayla ateş edip aynı silahla intihara teşebbüs etmesinin ardından hastanede tedavisi süren Salim Tekin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Tekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Tekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürülen cenaze, Mardin'de defnedilecek.

Bahçelievler'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde Salim Tekin (28) tarafından 6 Ağustos'ta tabancayla vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan da kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.



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