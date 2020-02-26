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GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 26.02.2020 14:47 | Son Güncelleme

DETAY EKLENDİ, GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden örgütün "mahrem imamlar", aralarında avukat, gardiyan, kamu ve özel sektörde çalışan öğretmenler ile meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Adana merkezli Osmaniye, Sakarya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Mersin, Elazığ, Trabzon, Balıkesir, Çankırı ve İzmir'de zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana FETÖ Operasyon

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