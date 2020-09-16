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GÜNCELLEME 2 - Adana'da kız arkadaşını darbeden ve 9. kattaki balkondan sarkıtan kişi operasyonla yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 16.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

Özel harekat polislerinin binaya gelmesi ve kurtarılan kadın ile gözaltına alınan şüphelinin apartmandan çıkarılması güvenlik kamerasına yansıdı - Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'da evine girip darbettiği kız arkadaşını 9. kattaki dairenin balkonundan sarkıttıktan sonra düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde, bir apartmanın 9. katındaki dairede, bir kadının darbedildiği ve balkondan sarkıtıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi 9. kata çıkarak şüpheli Z.Z.Y'ye (29) kapıyı açması ve kız arkadaşı S.T'yi (25) bırakması için ikazda bulundu.

Uyarılara rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve S.T'yi alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

Çeşitli yerlerinden darbedildiği belirlenen S.T'yi kurtaran ekipler, gözaltına aldıkları şüpheli Z.Z.Y'yi Şakirpaşa Polis Merkezine götürdü.

Zanlı, polis merkezindeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Operasyon apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, operasyon düzenlenen dairenin bulunduğu binanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kamera kaydında, adrese gelen özel harekat polislerinin uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkması, kısa bir süre sonra binadan ayrılması yer alıyor.

Kurtarılan S.T'nin ve gözaltına alınan şüpheli Z.Z.Y'nin binadan çıkarılması da ekrana yansıyor.

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