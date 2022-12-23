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Adıyaman'da sandalın alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

23.12.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sandalın alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu.

Adıyaman'da sandalın alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, balık tutmak için Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan 3 arkadaş, sandalın alabora olması sonucu suya düştü.

Ö.D. yüzerek kıyıya çıkarken kayıp 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa dalgıçlar sevk edildi.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da bölgedeki çalışmaları takip etti.

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından vatandaşlar göl kenarında bir erkek cesedi gördüklerini güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekipler, cesedin V.E'ye ait olduğunu belirledi.

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