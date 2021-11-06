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GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

06.11.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobile silahla ateş açılması sonucu 4 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'ndeki belde meydanında İ.K, boşanma sonucu çocuk velayeti meselesinden anlaşmazlık yaşadığı ve borç nedeniyle evine icra gelmesi yüzünden aralarında sorun bulunan ailenin içinde olduğu otomobile tabancayla ateş açtı.

Otomobildeki Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice, Şefika ve Yusuf Mercan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Yusuf Mercan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan İ.K, suç aleti tabancayla saklandığı merkeze bağlı Beyyazı beldesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çıkrık Belediye Başkanı Recep Küçükkayar, AA muhabirine, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Kendisinin Afyonkarahisar'da olduğunu ve olayı duyar duymaz beldeye geldiğini dile getiren Küçükkayar, "Neticede ben beldeye geldiğimde olay olmuştu. 4 ölü ve bir ağır yaralı olduğunu öğrendik. Daha önceden bunlar dünürlerdi. Amca çocuklarıydı, yabancı değillerdi ama boşanmışlardı. Nasılsa bu olay yaşandı. Allah'ım bu acıları kimseye göstermesin. Çok zor gerçekten. Belediye başkanı olarak ben çok üzgünüm." diye konuştu.

Erenler Mahallesi Muhtarı Bekir İşlek de silahlı olayın akşam saatlerinde meydana geldiğini anlattı.

Boşanma sonucu olayın bu duruma geldiğini ifade eden İşlek, "Bunların arasında ayrıca alacak verecek meselesi de vardı. Boşanma olayı da olunca da durum bu noktaya geldi. Tam detayını da bilmiyoruz. Kasabamızda böyle bir olayın olması çok üzücü." dedi.

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