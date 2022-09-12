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GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı, 4 yolcu yaralandı

12.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke kesiminde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si bebek 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Hereke Tüneli çıkışında A.K. idaresindeki 51 BE 111 ve E.Y. yönetimindeki 21 AAZ 508 plakalı yolcu otobüsleri ile S.B'nin kullandığı 41 AIY 250 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan V.D.O ve F.I. ile bebekler V.E. ve Y.E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan ve refüjdeki güvenli alanda bekletilen çok sayıda yolcu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle dinlenme tesisine götürüldü.

Yolcular, firmaların göndereceği başka otobüslerle yollarına devam edecek.

Ankara yönünde tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

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