GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı, 4 yolcu yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke kesiminde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si bebek 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Hereke Tüneli çıkışında A.K. idaresindeki 51 BE 111 ve E.Y. yönetimindeki 21 AAZ 508 plakalı yolcu otobüsleri ile S.B'nin kullandığı 41 AIY 250 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan yolculardan V.D.O ve F.I. ile bebekler V.E. ve Y.E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan ve refüjdeki güvenli alanda bekletilen çok sayıda yolcu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle dinlenme tesisine götürüldü.
Yolcular, firmaların göndereceği başka otobüslerle yollarına devam edecek.
Ankara yönünde tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz