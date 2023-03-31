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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı

31.03.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AE 888 plakalı tır, kontrolden çıkarak makasladı.

Bunun üzerine aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, tır, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bölgeye polis, jandarma sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamadı.

Kar yağışının hafif şekilde etkili olduğu bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazada yaralanan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Güzergahı kullanan sürücüler, Batı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilirken, Doğu gişelerinden yeniden otoyola katılımları sağlandı.

AFAD ekipleri ise yolda kalanlara iftar için kumanya dağıttı.

Otoyolun Ankara istikametinde yaklaşık 6 saat kapalı kalan Batı ile Doğu gişeleri arası, ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

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