YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman yangını

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman yangını

ANTALYA HABERLERİ  | 22.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici: - "Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, bir yönetim helikopteri, 28 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda ekibimiz söndürme faaliyetlerini sürdürüyor" AÇIKLAMA EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Aklar mevkisine kadar ilerledi.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulunuyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

- "Çok sayıda ekibimiz söndürme faaliyetlerini sürdürüyor"

Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici, AA muhabirine, yangının henüz kontrol altına alınmadığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yangının yaklaşık 30 hektarlık alanı kapsadığını belirten Dikici, "Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, bir yönetim helikopteri, 28 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda ekibimiz söndürme faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi
"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Rodallega bu sezonda yeşil siyah forma giyecek
Rodallega bu sezonda yeşil siyah forma giyecek
Sosyal mesafeli şampiyonluk kutlaması
Sosyal mesafeli şampiyonluk kutlaması

Antalya Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:13
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:47
Yatsı
21:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Aile Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Antalya Eczanesi
Muratpasa
Hira Eczanesi
Muratpasa
Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Berra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem
Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.