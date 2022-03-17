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  4. GÜNCELLEME - 2 Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

GÜNCELLEME - 2 Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

17.03.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZE TÖRENİ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ASD 701 plakalı otomobil, Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda refüje çıkarak yön levhalarına çarptı.

Savrulan otomobildeki Ali Neymat Tevfik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, adli tıp morguna kaldırıldı.

Tevfik, Borazan ve Subaşı'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

Ölenlerin yakınları, adli tıp morgu önünde gözyaşı döktü.

Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın cenazeleri Serik ilçesi Kadriye Mahallesi, Ali Neymat Tevfik'in cenazesi ise Belek Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hızla gelen otomobilin refüje ve yön levhasına çarptığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

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