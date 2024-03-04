Ataşehir'de akaryakıt tankerindeki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisinde bulunan, depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tamir ekibinde yer alan Selçuk B'nin cesedi, patlamanın ardından tankerin 3 metre ilerisinde sağlık ekiplerince bulundu.

Yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şemsettin B'nin Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, hafif yaralanan 2 kişiye ayakta müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede, 4 kişilik tamir ekibinin bir araçla saat 10.03'te, 34 AZ 2326 plakalı, üzerinde "tehlikeli madde (asfalt)" yazılı boş tankerin yanına geldiği belirlendi. Saat 10.52'de tanker tamir edildiği ve kesildiği sırada patlamanın meydana geldiği ve alevlerin yükseldiği tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tamir ve kesim işlemleri yapılan tankerdeki patlama anı ve yangını görenlerin bölgeye koşması yer alıyor.

