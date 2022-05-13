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  4. GÜNCELLEME 2 - Bağcılar'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Bağcılar'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

13.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar Kaymakamlığı: - "Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı sağlık ekiplerimizce ayakta tedavi edilmiştir" KAYMAKAMLIĞIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Plastik ham madde üretimi yapılan fabrikadaki yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

- Bağcılar Kaymakamlığından açıklama

Bağcılar Kaymakamlığından yangına ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 13.40'ta geri dönüşüm malzemeleri toplayan fabrikanın deposunda yangın çıktığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edilerek yangının söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı sağlık ekiplerimizce ayakta tedavi edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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