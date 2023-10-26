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Bakırköy Adliyesi önündeki kavgada 2 kişi yaralandı

26.10.2023 07:23 | Son Güncelleme:
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Bakırköy Adliyesi önünde cinayet davası tarafları arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde, sanık Necibe Yolcu'nun, Büyükçekmece'deki evlerinde 26 Şubat'ta eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakla öldürmesine ilişkin davanın duruşmasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sürmesi üzerine mahkeme başkanı, tarafları duruşma salonundan çıkardı.

Dışarıda da devam eden sözlü tartışma adliyenin otoparkında kavgaya dönüştü. Kavgada karnından bıçaklanan Z.Ö. ağır yaralandı. Z.Ö. ve kavga sırasında yaralanan N.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde görüp şüphelendikleri, maktulün yakını E.Y'nin üstünü aradı. Aramada, zanlının üzerinde silah ile 7 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Duruşmadan sonra taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Polis ekipleri, tarafları ayırarak adliyeden çıkarttı.

Polisin olayın ardından yaptığı çalışmalarda, kavgaya karıştıkları tespit edilen M.Y, R.Y. ve Y.Y. de gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Adliye bakırköy adliyesi

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