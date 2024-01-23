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Başkentte 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın 9 saatlik çalışma sonunda söndürüldü

AA AA
23.01.2024 08:07 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 7 katlı apartmanın çatısında çıkan ve 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın, 9 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Başkentte 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın 9 saatlik çalışma sonunda söndürüldü

Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle çatıda bulunan araç lastikleri tutuştu.

Yeniden başlayan yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

Bu arada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Kızılay ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı istikametini tek yönlü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Binanın 5. katında anne ve babası oturan İpek Boğaz, apartmanın çatısına kaçak kat çıkıldığını iddia ederek, ilgili kurumlara şikayette bulunduklarını söyledi.

Bina görevlisi Muhittin Koğba da çatı katında oturan kişinin oraya çöp getirdiğini ve uyarılara rağmen temizlik yapmadığını anlattı.

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