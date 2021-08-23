YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. GÜNCELLEME 2 - Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla yakalananlardan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla yakalananlardan 1'i tutuklandı

23.08.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Burdur Devlet Hastanesine dün akşam saatlerinde Acil Servis Kovid-19 polikliniğine müracaat eden bir hasta yakını, hastasına enjeksiyon yapıldığı sırada "Nasıl iğne yapıyorsun" diyerek görevli hemşire Belkız Erten'in üzerine yürüdü.

Ardından 2 hasta yakını daha içeriye gelerek sağlık çalışanlarını koruyan güvenlik görevlisine fiziksel şiddette bulundu. Hastanede çıkan arbedede acil servis kapısının camı kırıldı.

Mağdur sağlık çalışanları darp raporu alarak şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adaletin takipçisiyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün gönderdiği bilgi notunu sosyal medyadan paylaşarak "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikayeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 milyona sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T, tutuklanırken, G.Ç, D.Y. ve 18 yaşından küçük E.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılardan biri adliyeye girişinde "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz, suçlu olan mı var yoksa." diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da bu sabah! Helikopterlerle destek verdilerİstanbul'da bu sabah! Helikopterlerle destek verdiler
PARTNERSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergilediSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildiBurdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:15
Öğle
13:06
İkindi
16:48
Akşam
19:48
Yatsı
21:09

Burdur Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Cantürk Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Bucak
Şifa Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.