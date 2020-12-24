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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

BURSA HABERLERİ  | 24.12.2020 20:03 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadına çarpan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.A. (56) idaresindeki 16 ABG 605 plakalı otomobil, Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi'nde durakta bekleyen Şehri Etser'e (55) çarptı.

Durağın arkasındaki apartmanın duvarına çarparak duran otomobil, binanın doğal gaz kutusuna da zarar verdi.

Etser'in ağır yaralandığı kazayı sürücü ise hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu iddia edilen N.A. ise Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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