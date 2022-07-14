YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME 2 - Datça'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

GÜNCELLEME 2 - Datça'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

14.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAKAN KİRİŞCİ'NİN ÇALIŞMALARI HAVADAN İNCELEDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığı belirlenen yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Çalışmalara, gece görev yapabilen helikopter de dahil oldu.

Mesudiye Mahallesi'nin bir çok noktasında konuşlandırılan arazöz, itfaiye ve TOMA'lar yangının yerleşim yerine yaklaşmasını engelledi.

Havanın aydınlanmasıyla havadan yapılan yoğun müdahale yeniden başladı. Yangına, 1 İHA, 10 uçak, 20 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1500'e yakın işçiyle müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına farklı kurumların ekiplerinin yanı sıra 130 gönüllü de destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden ekipler, bir yandan da alevlerin kontrol altına alındığı alanlarda soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburunda görevli askerler, Mesudiye Mahallesi'ndeki tahliye edilen evlerin önünde nöbet tutuyor.

- Bakan Kirişci çalışmaları havadan takip etti

Yangının başlamasının ardından dün Datça'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sabah saatlerinde helikopterden yanan alanları havadan inceledi, söndürme çalışmalarını takip etti.

Uçuşta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da yer aldı.

Bakan Kirişci'nin öğlen saatlerinde yangının son durumu ve söndürme çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Datça'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyorGÜNCELLEME - Datça'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandıİzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandı
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorÇeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Datça inceleme

Muğla Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:50
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:35
Yatsı
22:09
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Ülkenin en tehlikeli adamına hakaretler yağdırıyordu!

Ülkenin en tehlikeli adamına hakaretler yağdırıyordu!

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.