GÜNCELLEME 2 - Datça'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığı belirlenen yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Çalışmalara, gece görev yapabilen helikopter de dahil oldu.

Mesudiye Mahallesi'nin bir çok noktasında konuşlandırılan arazöz, itfaiye ve TOMA'lar yangının yerleşim yerine yaklaşmasını engelledi.

Havanın aydınlanmasıyla havadan yapılan yoğun müdahale yeniden başladı. Yangına, 1 İHA, 10 uçak, 20 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1500'e yakın işçiyle müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına farklı kurumların ekiplerinin yanı sıra 130 gönüllü de destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden ekipler, bir yandan da alevlerin kontrol altına alındığı alanlarda soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburunda görevli askerler, Mesudiye Mahallesi'ndeki tahliye edilen evlerin önünde nöbet tutuyor.

- Bakan Kirişci çalışmaları havadan takip etti

Yangının başlamasının ardından dün Datça'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sabah saatlerinde helikopterden yanan alanları havadan inceledi, söndürme çalışmalarını takip etti.

Uçuşta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da yer aldı.

Bakan Kirişci'nin öğlen saatlerinde yangının son durumu ve söndürme çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapacağı bildirildi.

