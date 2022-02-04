YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. GÜNCELLEME 2 - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi

GÜNCELLEME 2 - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi

04.02.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı - Valilik: "Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 2 şüpheli tespit edilmiş ve savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir" - Olay güvenlik kamerasına yansıdı ANITIN ATEŞE VERİLMESİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI VE DETAY EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada 3 Şubat saat 23.55 sıralarında Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykeli'nin yandığının öğrenilmesi üzerine, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını tamamen söndürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin yapılan tahkikatta kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki şüpheli tespit edilmiş ve savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir." denildi.

- "Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, anıtta incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın kundaklandığını söyledi.

İtfaiyenin alevleri kısa sürede söndürdüğünü belirten Becan, "Emniyet Müdürlüğümüz ile dirsek temasındayız. İki kişi gözaltına, üçüncü bir şüpheliden de bahsediliyor. Uzunköprü Belediyesi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce faillerin açığa çıkmasını istiyoruz." dedi. .

Olayın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli ve Adalet Anıtı'nda nöbet tuttuklarını aktaran Becan, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünü bu alana yapacaklarını kaydetti.

İlçe sakinleri de anıta gelerek olaya tepki gösterdi.

Öte yandan olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde elinde bir madde taşıyan şüpheli, anıta yaklaşarak ateşe veriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Obezite ve egzersizden uzak bir yaşam meme kanseri riskini artırıyorObezite ve egzersizden uzak bir yaşam meme kanseri riskini artırıyor
İstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyorİstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyor
Tunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldıTunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Edirne Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:16
Öğle
13:33
İkindi
16:13
Akşam
18:39
Yatsı
20:02
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.