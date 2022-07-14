GÜNCELLEME 2 - Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün cenazeleri İstanbul'da toprağa verilecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da yakalanan şüpheli, Çanakkale'ye getirildi.

Özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinden alınıp Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hastaneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öldürülen Arıkan ve Eker'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenazeler, otopsi işlemleri tamamlanarak toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İstanbul'a gönderilen Nazmi Arıkan'ın naaşının yarın ikindi vakti Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazı müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, Şerif Eker'in cenazesinin ise yarın öğle vakti Kavacık'ta kılınacak namazın ardından Beykoz Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, defin işleminin ardından taziyeleri Ataşehir Fen Bilimleri Okullarında kabul edeceklerini bildirdi.

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları dün iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.



