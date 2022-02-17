YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. GÜNCELLEME 2 - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

17.02.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BARO BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gökçek, çıkarıldığı Giresun Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini korumayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir, Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun ve Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez ile Giresun Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Sıla Şentürk'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliği, çevre illerin baroları ve tüm Türkiye baroları olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Karademir, "Giresun soruşturma dosyasına müdahil olduğumuzu, yaşanan bu vahim olay nedeniyle failin, sorumluluğu ya da ihmali olanların kanunlarımızın öngördüğü yaptırıma tabi tutulmaları için gereken tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:
GÜNCELLEME 2- Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldiGÜNCELLEME 2- Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi
Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltıBitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı

Giresun Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:45
İkindi
15:40
Akşam
18:09
Yatsı
19:29
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.