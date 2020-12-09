GÜNCELLEME 2 - Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun silahlı saldırıda yaralandı

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı.

Olgun, merkeze bağlı Tekkeköy köyündeki kulüp tesislerinde bulunan odasında henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olgun, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

- Vali Taşbilek'ten hastaneye ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, hastaneye gelerek Olgun'un durumuna ilişkin bilgi aldı.

Taşbilek, gazetecilere, saldırının ardından sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin teyakkuza geçtiğini söyledi.

Olgun'un ivedilikle hastaneye getirildiğini ve ameliyata alındığını belirten Taşbilek, "Allah'a şükür, doktorlarımızın verdiği bilgiye göre bilinci açık bir şeklide ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Şu an itibarıyla hayati tehlike noktasında herhangi bir şey gözükmediği bilgisi doktorlarımız tarafından bize iletildi." dedi.