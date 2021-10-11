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  4. GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

11.10.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. ​​​​​​​

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

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