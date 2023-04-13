YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da terör örgütü TKP/ML operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

13.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ü.Y'nin Küçükçekmece'de bir iş yerinde olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ü.Y'nin yanı sıra A.H.A, Ö.K. ve Ş.Y.B'yi de yakaladı.

Adreste yapılan aramada 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. ile A.H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.Y.B. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN HÜCRE EVİNE OPERASYON

Çalışmaların devamında Esenyurt ilçesinde şüpheli Ü.Y'nin bomba yapımı, silah ve mühimmat saklamak için kullandığı hücre evini tespit eden ekipler, adreste yaptıkları aramada 250 gram ağırlığındaki hassas ve güçlü patlayıcı TATP, sıvı başlatıcı olarak kullanılan 600 mililitre hidroklorik asit, bomba yapımında kullanılan 30 gram dumansız barut ile el yapımı bombalarla ilgili malzemeler ele geçirildi.

Tutuklanan şüpheli Ü.Y'nin, hücre evinde ele geçirilen ve tahribat gücü yüksek patlayıcılarla eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Şüphelinin ayrıca bir banka şubesine gerçekleşen saldırı ile AK Parti Pendik İlçe binasına yönelik eylem hazırlığındayken yakalanan TKP/ML üyeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Ekipler, bu evi kiralayan ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren O.C'yi yakalamak için Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar bulundu.

Gözaltına alınan O.C. ise emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada operasyonda ele geçirilen patlayıcı maddeler, tabancalar ve dokümanlar basın mensuplarına gösterildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan bina çöktüGüngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan bina çöktü
Kırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesini arttırdıKırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesini arttırdı
Dayak yediği kocasını polise vermemek için direndiDayak yediği kocasını polise vermemek için direndi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.