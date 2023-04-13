İstanbul'da terör örgütü TKP/ML operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ü.Y'nin Küçükçekmece'de bir iş yerinde olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ü.Y'nin yanı sıra A.H.A, Ö.K. ve Ş.Y.B'yi de yakaladı.

Adreste yapılan aramada 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. ile A.H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.Y.B. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN HÜCRE EVİNE OPERASYON

Çalışmaların devamında Esenyurt ilçesinde şüpheli Ü.Y'nin bomba yapımı, silah ve mühimmat saklamak için kullandığı hücre evini tespit eden ekipler, adreste yaptıkları aramada 250 gram ağırlığındaki hassas ve güçlü patlayıcı TATP, sıvı başlatıcı olarak kullanılan 600 mililitre hidroklorik asit, bomba yapımında kullanılan 30 gram dumansız barut ile el yapımı bombalarla ilgili malzemeler ele geçirildi.

Tutuklanan şüpheli Ü.Y'nin, hücre evinde ele geçirilen ve tahribat gücü yüksek patlayıcılarla eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Şüphelinin ayrıca bir banka şubesine gerçekleşen saldırı ile AK Parti Pendik İlçe binasına yönelik eylem hazırlığındayken yakalanan TKP/ML üyeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Ekipler, bu evi kiralayan ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren O.C'yi yakalamak için Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar bulundu.

Gözaltına alınan O.C. ise emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada operasyonda ele geçirilen patlayıcı maddeler, tabancalar ve dokümanlar basın mensuplarına gösterildi.

