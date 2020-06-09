GÜNCELLEME 2 - İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve 25 ilde 173'ü muvazzaf havacı astsubay, 6'sı muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf üsteğmen, 8'i Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2004-2016 yılları arasında İzmir'deki sınavlarda FETÖ mensuplarınca mülakat aday numarasının şifrelenip, bu şifre üzerinden terör örgütü mensuplarına bu aday numarasının verilerek mülakatlarda başarılı sayılması suretiyle usulsüzlük yapıldığı belirlenerek 191 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 26 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 160'ı yakalandı.

- Örgütün şifrelediği aday numaraları

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma yöntemlerinden mülakat sınavlarında aday numarası şifreleme yönteminin 2013 yılında İstanbul'da Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubaylık Meslek Yüksekokulu sınavlarında uygulandığı tespitinin ardından Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınavlarına

katılan adaylara ait bilgiler üzerinde bilirkişi heyetince çalışma yürütüldü.

İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu için 2005, 2011 ve 2012'de yapılan mülakat sınavlarında da aynı yöntemin kullanıldığını tespit eden bilirkişi heyeti, aday numaralarının bazı haneleri toplandığında belli sonuçlar verecek şekilde şifreleme yapıldığını tespit etti.

Aday numaralarının örgütün şifrelemesinin dışında tesadüfi olarak şifreye uygun olma olasılığının ise "Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük

ikramiye kazanmış olma olasılığından daha küçük" olduğuna dikkati çekilen bilirkişi raporunda, aday numarası formüle uygun olan adayların örgütsel faaliyet kapsamı dışında olamayacağı vurgulandı.