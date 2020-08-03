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GÜNCELLEME 2 - İzmir'de batan teknenin kaptanı tutuklandı, kaybolan çocuk aranıyor

İZMİR HABERLERİ  | 03.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Denizden ilk cesedi çıkaran Ferhat Yılmaz: - "Yaklaşık 5 metrelik bir tekneye 9 kişi binmişler. Akşam da hava biraz sertti. Kaza kaçınılmaz gibi bir şey oldu" - Kaptanın ifadesinde yüzme bilmediğini savunduğu öğrenildi KAPTANIN TUTUKLANMASI VE İFADESİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü, 1 çocuğun kaybolduğu teknenin kaptanı tutuklandı.

Karşıyaka ilçesinden Foça'ya gelen ve açıldıkları teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

Öte yandan, teknenin kaptanlığını yapan ve başka bir tekne tarafından kurtarılan Adem D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tekne sahibinin ise ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Adem D. tutuklandı.

Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerden Şennur Avcı'nın (41) cenazesinin ikindi namazı sonrası Çinili Camisi'nde kılınacak namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

Foça Devlet Hastanesi morgunda tutulan diğer cenazelerin ise henüz yakınlarına teslim edilmediği belirtildi.

- Kaptan yüzme bilmediğini iddia etti

Kaptan Adem D'nin emniyetteki ifadesinde 5 metrelik tekneyle gezmeye çıkardığı kişileri daha önceden tanıdığını, 7 kişi için anlaştıklarını ancak 10 kişi geldiklerini söylediği öğrenildi.

Tanıdık oldukları için bir şey söyleyemediğini öne süren Adem D'nin olay nedeniyle çok pişman olduğunu ve kendisinin de yüzme bilmediğini iddia ettiği belirtildi.

- "5 metrelik bir tekneye 9 kişi binmişler"

Foça'da su sporları merkezi işleten Ferhat Yılmaz, AA muhabirine, dün jet ski ile denize açıldığı sırada kendisinden yardım isteyen birisini gördüğünü söyledi.

Hemen yardıma gittiğini belirten Yılmaz, "2 kişi teknenin üzerindeydi. Suda insanların olduğunu gördüm. Cesetlerden birini ben çıkardım. Suyun altından çıkarıp kenara getirdim. Arkadaşlarımız hala kayıp olan 1 kişiyi arıyorlar. Yaklaşık 5 metrelik bir tekneye 9 kişi binmişler. Akşam da hava biraz sertti. Kaza kaçınılmaz gibi bir şey oldu." dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. 4 kişi sudan sağ çıkarılmış, kaybolan 1 çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.

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