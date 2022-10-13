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GÜNCELLEME 2- İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı

13.10.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KÖPEK SAHİPLERİNİN GÖRÜŞLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2- İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir köpeğin, içinde bulunduğu kulübenin yakılması sonucu telef edildiği suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turabiye Mahallesi'nde demir kafesli bir kulübenin üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı ve kulübedeki hayvanın telef edildiği iddialarının sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu şüphelinin Ö.F.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Köpeğin sahipleri adliye önünde bekledi

Zanlının sevk edildiği Seferihisar Adliyesi önünde, telef edilen köpeğin sahipleri Furkan Pınar, annesi Habibe Pınar ile hayvanseverler bekledi.

Furkan Pınar, "Şila" adını verdikleri köpeklerini çok sevdiklerini ifade ederek, "Olay ben iş yerindeyken gerçekleşmiş. Beni arkadaşım aradı 'Kulübesi yanıyor.' diye. Ben koşarak geldim iş yerimden ama olay çoktan olup bitmişti. Şila içeride yanarak can vermişti. Kimin yaptığını bilmiyorduk. 2-3 gündür kimin yaptığını arıyorduk. En sonunda polis ekiplerimiz bugün yakaladı. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Dava sürecini takip edeceklerini kaydeden Pınar, "Olayın bu şekilde kapanmasına müsaade etmeyeceğiz. Orada diri diri yakılan bir can var. Zanlı tutuklandı ama en ağır cezayı alması için davada şikayetçi olarak yerimi alacağım." dedi.

Habibe Pınar da adalete güvendiklerini belirtti.

Seferihisar Hayvan ve Doğa Dostları Derneği Üyesi Gül Aytuna ise olayı kabul edilemez bulduklarını, dernek olarak konunun takipçisi olacaklarını aktardı.

- Soruşturma yürütülüyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Seferihisar ilçesinde pitbull cinsi bir köpeğin yanarak can vermesi olayıyla ilgili olarak, bir kısım yerel ve ulusal basında şüphelinin tespit edilemediği veya serbest bırakıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Necat Hepkon Caddesi'ndeki elektrik trafosunun arkasındaki köpek kulübesinde pitbull cinsi köpeğin yanarak can vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.F.B. isimli şahıs, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca 13.10.2022 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğince de aynı gün tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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