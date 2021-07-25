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GÜNCELLEME 2 - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

25.07.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Finlandiya vatandaşı hayatını kaybetti - Ağır yaralanan sürücünün 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi ARACIN DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi.

Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan sürücü Pınar K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek Karkkainen de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

- Üst geçitten izlediler

Kazayı gören çevredekiler, kurtarma çalışmalarını telefonlarının kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin uyarısıyla çevredekiler uzaklaştırıldı, bazı kişilerin ise üst geçide çıkarak çalışmaları izlemesi dikkati çekti.

- Otomobil 25 metrelik şafttan çıkarıldı

Sabah saatlerinde şaftın içine düşen otomobili çıkarılması için çalışma başlatıldı. Polis ve kurtarma personelinden oluşan ekip, vinç yardımıyla aracın bulunduğu şafta inerek inceleme yaptı.

İncelemelerin tamamlayan ekip, aracı vince bağlayarak şafttan çıktı. Şaft çevresinde güvenlik önlemleri almasının ardından araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

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