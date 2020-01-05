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  4. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı

İZMİR HABERLERİ  | 05.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

Kazada 4 kişi öldü, kaybolduğu değerlendirilen 1 kişiyi arama çalışması sürdürülüyor - Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör: - "Hastaneye kaldırılanların sağlık durumları iyi" DİKİLİ KAYMAKAMININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botunun çarpışması sonucu 4 kişi öldü, kaybolduğu değerlendirilen bir kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Dikili'ye bağlı Bademli köyü açıklarında, seyir ve can emniyetini almayan hareket halindeki düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli, "lastik kontrol bot" özelliğindeki Sahil Güvenlik botunun çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, bölgeye iki Sahil Güvenlik botunun daha sevk edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan 51 göçmenden 18’i hastaneye sevk edilmiştir. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kaybolduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolan bir düzensiz göçmenin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin denizden botlar, havadan ise helikopterle aramalara devam ettiğini söyledi.

Güngör, "Hastaneye kaldırılanların tedavileri Dikili Devlet Hastanesinde devam ediyor. Sağlık durumları iyi. Tüm ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor." ifadesini kullandı.

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