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GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kontrollü trafiğe açıldı

23.01.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte 200 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapanırken, cami hoparlöründen vatandaşların gerekmedikçe dışarıya çıkmaması için anons yapıldı KARA YOLUNUN KONTROLLÜ TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Kentteki kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağış nedeniyle öğle saatlerinde kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Karayolları ve belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor.

- 200 kırsal mahalleye de ulaşım yok

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Kahramanmaraş-Nurdağı kara yolunda da aynı şekilde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Merkez Onikuşubat ve Dulkadiroğlu başta olmak üzere Elbistan, Nurhak, Ekinözü, Afşin, Göksun, Andırın, Türkoğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Söz konusu ilçelerdeki çoğunluğu kırsal 200 mahalleye ulaşılamıyor.

Kırsal mahallelerde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, kentte cami hoparlöründen, vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmamaları için uyarı yapıldı. Uyarı anonsunda araçla yola çıkacakların zincir veya kış lastiği kullanması gerektiği belirtilirken, kış lastiksiz veya zincirsiz yola çıkanların ekipler tarafından engelleneceği belirtildi.

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