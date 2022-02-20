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  4. GÜNCELLEME 2 - Karabük'te heyelan nedeniyle 9 ev tedbiren boşaltıldı

GÜNCELLEME 2 - Karabük'te heyelan nedeniyle 9 ev tedbiren boşaltıldı

20.02.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EV VE KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 9 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan yüzünden 9 ev 11 hanede 41 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği belirtildi.

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