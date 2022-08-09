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GÜNCELLEME 2 - Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

09.08.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde darbedilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıtaş'ın, Orhantepe Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde evinin önüne motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğraması ve yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çok kapsamlı inceleme yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, Alevi Derneği Kurulu üyesi Naki D. (48) ile mağdur Selami Sarıtaş arasında kişisel husumet bulunduğu, Naki D'nin, Sarıtaş'ın itibarının zedelenmesi için yardım istediği Murat D'nin (41) durumu Muhittin F'ye (32) söylediği, bu kişinin durumu aktardığı Serkan G'nin (36) Ahmet Y. (30) ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Araştırmanın devamında, Naki D, Murat D, Muhittin F, Serkan A. ve Ahmet Y'nin yanı sıra konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 4 şüphelinin daha kimliğini tespit eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, 15 ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesine götürüldü.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler Ahmet Y, Muhittin F, Murat D. ve Naki D. tutuklama, B.S, S.A, B.E, R.O.İ ve E.Y ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik ifadesinde olaydan haberi olmadığını öne süren Ahmet Y, "Kimseden para almadım. Kimseyi darbetmedim. Olaydan sonra kaçmadım. Haberlerde görünce olayın aynı olay olduğunu anladım." dedi.

Muhittin F. de olay günü diğer şüphelilerle birlikte oturduğunu ve Murat D'nin kendisini aradığını iddia ederek, "Birisinin kadınlara sarkıntılık yaptığını söyledi. Telefonda konuşunca diğerleri olayı anladı. Serkan birden hiddetlenerek, 'Gidip döveyim' dedi. Bunu Murat ağabeye söyledim, 'Gidip dövsün' dedi. Serkan'ı suça azmettirmedim. Kendi rızamla gidip emniyete teslim oldum." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Murat D. ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Hakimlikte savunma yapan Naki D. de kimseyi azmettirmediğini öne sürdü.

Hakimliğe çıkarılan şüpheliler Ahmet Y, Muhittin F, Murat D. ve Naki D, "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Hakimlik kararında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, bir kısım şüphelilerin firari olduğu ve delillerin tam toplanmamış olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Diğer şüpheliler B.S, S.A, B.E, R.O.İ ve E.Y. hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

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