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  4. GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

10.09.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Kaman-Karakeçili kara yolu İğdebeli kavşağında, Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtan fırlayan sürücü Murat Bostancı, Fatma ve Muhammet Şükrü Bostancı ile Harun Erkan olay yerinde, diğer sürücü Karakeçili Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda, Özgür Gezici ise kaldırıldığı Keskin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yaşamını yitirenlerin cenazesi de otopsi için Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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