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GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de kaybolan iki gençten birinin cesedi Kızılırmak kıyısında bulundu

27.03.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten birinin cesedi, Kızılırmak kıyısında bulundu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler Ş.E. ve S.A'nın verdiği bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Kortulu köyünde arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda kayıp gençlerden Şeyma D'nin (18) cansız bedenine Kızılırmak kıyısında ulaşıldı.

Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'dan gelen polis ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla kayıp genç Hasan A'nın (21) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

- Gençleri başka araca bindirerek götürmüşler

Hasan A. ve Şeyma D'nin bulunduğu otomobilin en son Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde görüldüğü, gençlerin iki şüpheli tarafından başka araca bindirilerek Kortulu köyü istikametine götürüldüğü öğrenildi.

Tabancayla vurularak Kızılırmak'a atıldığı öne sürülen Şeyma D'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Öte yandan, ailesi merkeze bağlı Akçaağıl köyünde çiftçilik yapan Şeyma D'nin kent merkezinde babaannesiyle yaşadığı belirtildi.

- Adliyeye çıkarılan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Ş.E. ve S.A. güvenlik tedbiri alınarak Kırşehir Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısının ifade almasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 zanlı, "Kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

Kırşehir'de iki gençten önceki günden beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti.

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