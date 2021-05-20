GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de erkek hemşireyi darbeden hasta yakınına adli kontrol

Muayene sonucu çocuğun ateşinin olmadığını, diş çıkardığını ve boğaz kızarıklığı olduğunu tespit ettiğini belirten Aydın, herhangi bir enfeksiyona karşı kan tahlili istediğini anlattı.

Laboratuvara yönlendirilen ailenin, damar yolu açılırken ağlayan çocuğunun canı yandığı iddiasıyla erkek hemşireye saldırdığını savunan Aydın, "Ben de gürültüyü duyup laboratuvara gittim. Merdiveni çıktığımda hemşiremize yumruk atıldığını gördüm. Olay yerine gittiğimde bana da küfür etti. Kendisini dışarı çıkarmaya çalıştım." diye konuştu.

Aydın, şüpheliden şikayetçi olduklarını kaydetti.

