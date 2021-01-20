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GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

20.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak'ta ikamet eden hamile M.T, sancılarının başlamasının ardından evde doğum yaptı.

Daha sonra cinnet getiren kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçakladı.

Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürdü.

Sağlık personelince yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlenirken, kanaması olan kadın tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.T'nin 3 kızı olduğu öğrenildi.

Öte yandan bebeğin cenazesi, İzmit ilçesindeki Kent Mezarlığına defnedildi.

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