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GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü

06.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görgü tanığı: - "Başka bir doktora muayene olacaktım. Yandaki kapının oradan bir ses çıktı, 10-15 el silah sesi duydum. Hastalar kaçtı, biz de biraz geri çıktık. Oraya gidip baktılar yere düşmüş iki yaralı gördüler" GÖRGÜ TANIĞI İLE RÖPORTAJ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay, ameliyata alındı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

Saldırganın Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Vali Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Görgü tanığı bir hasta, olaya ilişkin "Başka bir doktora muayene olacaktım. Yandaki kapının oradan bir ses çıktı, 10-15 el silah sesi duydum. Hastalar kaçtı, biz de biraz geri çıktık. Oraya gidip baktılar yere düşmüş iki yaralı gördüler." ifadesini kullandı.

Hastane önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları olaya tepki gösterdi.

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