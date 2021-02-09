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GÜNCELLEME 2 - Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

09.02.2021 20:49 | Son Güncelleme:
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Valilik: - "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir" - İlçeye bağlı Mevlütlü Mahallesi sakinlerinden Mesut Sarı: - "İlk duyulan sesin üzerinden 3-4 saniye geçtikten sonra sallamaya başladı. Sonrasında tekrar salladı. Mahallemizde herhangi bir hasar yok. Korktuk, tedirgin olduk" VATANDAŞLARIN RÖPORTAJLARI EKLENDİ

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

- "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yok"

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzlukçu ilçesinde 4,7 şiddetinde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir." iadelerine yer verildi.

Depremin yoğun hissedildiği ilçeye bağlı Mevlütlü Mahallesi'nde bazı vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü.

Mevlütlü Mahallesi muhtarı Ramazan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta ziyaretinde olduğu sırada depremin meydana geldiğini bildirdi.

İlk depremin ardından artçıların yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Herhangi mal ve can kaybı yok, göçme, yıkılma yok. Sağolsunlar kaymakamımız, karakol komutanımız, tüm yetkililer geldi, hepsi burada." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mesut Sarı ise arkadaşıyla hayvanları besledikleri sırada bir gürültü duyduklarını belirterek, "İlk duyulan sesin üzerinden 3-4 saniye geçtikten sonra sallamaya başladı. Sonrasında tekrar salladı. Mahallemizde herhangi bir hasar yok. Korktuk, tedirgin olduk." dedi.

Halil Özmen de depreme evinin bahçesinde yakalandığını anlatarak, "Bir ses ve uğultuyla, köpeklerin, kuşların sesleriyle kaçıştık. Can ve mal kaybı yok." ifadelerini kullandı.

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