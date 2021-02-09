GÜNCELLEME 2 - Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Mevlütlü Mahallesi muhtarı Ramazan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta ziyaretinde olduğu sırada depremin meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir." iadelerine yer verildi.

- "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yok"

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İlk depremin ardından artçıların yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Herhangi mal ve can kaybı yok, göçme, yıkılma yok. Sağolsunlar kaymakamımız, karakol komutanımız, tüm yetkililer geldi, hepsi burada." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mesut Sarı ise arkadaşıyla hayvanları besledikleri sırada bir gürültü duyduklarını belirterek, "İlk duyulan sesin üzerinden 3-4 saniye geçtikten sonra sallamaya başladı. Sonrasında tekrar salladı. Mahallemizde herhangi bir hasar yok. Korktuk, tedirgin olduk." dedi.

Halil Özmen de depreme evinin bahçesinde yakalandığını anlatarak, "Bir ses ve uğultuyla, köpeklerin, kuşların sesleriyle kaçıştık. Can ve mal kaybı yok." ifadelerini kullandı.

