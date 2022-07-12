GÜNCELLEME 2 - Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarparak şarampole düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Muhammed Enes Korkmaz'ın (19) kullandığı 06 HA 7108 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.

Sürücü ile araçta bulunan Fatma Korkmaz (82) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Korkmaz (50), Raziye Korkmaz (54) ve Selen Bozkuş (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Raziye Korkmaz da kurtarılamadı.

Bu arada, araçtakilerin Akçadağ ilçesindeki bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara'dan yıla çıktıkları öğrenildi.

