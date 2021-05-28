GÜNCELLEME 2 - Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi hakkında adli kontrol kararı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında darbeden, yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayni Ali Mahallesi'nde bir kadının darbedildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Adrese yönlendirilen ekipler, olaya müdahale ederek A.E'yi (22) koruma altına aldı. Kadını darbeden O.Ö. (29) ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Zanlının, bir süre önce boşandığı A.E. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söylediği öğrenildi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheli karara itiraz edilmesinin ardından polis ekipleri tarafından iş yerinde yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, işlemleri için Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosuna götürüldü.

İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

- Cep telefonuyla kaydedildi

Öte yandan, kadının darbedilmesi, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde O.Ö, kadını sokak ortasında darbederken, karşı kaldırımda oturan iki kişinin olaya kayıtsız kalması dikkati çekti.



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