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GÜNCELLEME 2 - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 16 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

20.08.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 NS 384 plakalı gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saat 18.30'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NMB 53 plakalı tır kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı.

İki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 29 kişi yaralandı.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan araçlar çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından bir süre kapanan yol yeniden ulaşıma açılacak.

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trafik kazası Mardin Derik

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