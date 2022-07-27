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GÜNCELLEME 2 - Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 gözaltı

27.07.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan bir zanlının, evinin balkonundan site bahçesine attığı pakette uyuşturucu hap ve hassas terazi, klima ünitesi üzerinde de 200 gram esrar ele geçirildi DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, organizatörlerin Mersin ve çevre illerden irtibata geçtikleri göçmenleri sürat tekneleri, yatlar ve balıkçı tekneleriyle taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları belirlendi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.

Mersin'de 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı.

- Bahçeye atılan pakette uyuşturucu hap ve hassas terazi bulundu

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı Y.A'nın, polis ekiplerini görünce evin balkonundan site bahçesine bir paket attığı belirlendi.

Narkotik köpeği desteğiyle bahçede yapılan aramada bulunan pakette, 6 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlının evindeki klimanın dış ünitesinin üzerinde de 200 gram esrar bulundu.

Ekiplerin 7 ilde gözaltına aldığı 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik

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Mersin Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:00
Yatsı
21:30
Mersin ECZANELER
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