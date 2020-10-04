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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 04.10.2020 22:47 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında dört kardeş, koruma ve bakım altına alınmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi - Baba H.Y. ifadesinde, sosyal medya hesabında canlı yayımladığı görüntüleri 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirdiğini itiraf etti ÇOCUK SAYISI VE BABANIN EMNİYETTEKİ İFADESİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, çocuklarını darbettiği anlar sosyal medyada yayımlanan baba cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir babanın çocuklarını darbettiği anların sosyal medyadan yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen baba H.Y. evine giden ekiplerce gözaltına alındı.

Evdeki yaşları 16, 13, 9 ve 7 olan dört kardeş, koruma ve bakım altına alınmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba H.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Sosyal medyada yayımladığı görüntüleri çocuğuna çektirmiş

Öte yandan baba H.Y'nin emniyetteki ifadesinde, olayı kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşi Z.Y. ile barışmak için gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi.

Baba H.Y. ifadesinde, sosyal medya hesabında canlı yayımladığı görüntüleri 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirdiğini itiraf etti.

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