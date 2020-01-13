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  4. GÜNCELLEME 2- Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCELLEME 2- Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 13.01.2020 22:46 | Son Güncelleme

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki Kulak Mahallesi'nden iki gün önce balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.

Arama çalışmalarına akşam saatlerinde de devam eden ekipler, alanda gece görüşlü "drone"larla çalışma yaptı.

Bu sırada, bazı ailelerin gözyaşı döktüğü gözlendi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında ailelere bilgi veren ekiplerin, arama faaliyetlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Bekçilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

- "Allah'tan ümit kesilmez"

Oktay Avcı’nın babası İbrahim Avcı, AA muhabirine, oğlunun 3 arkadaşıyla balığa çıktığını anlattı.

Arkadaşlarından birinin kıyıda kaldığını ve oğlunun en son onunla görüştüğünü belirten Avcı, daha sonra oğlu ve Ömer Özer'den haber alınamadığını dile getirdi.

Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunduklarını aktaran Avcı, "Bugün 3 gün oldu. Allah'tan ümit kesilmez. Ne kendileri ne de kayık var. Hiçbir şey yok. Güvenlik birimleri sürekli arıyor. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradayız. Üzgünüz. Balığa çıktığı Ömer'le yakın ve samimi bir arkadaşlıkları vardı. Devamlı beraberlerdi." ifadesini kullandı.

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