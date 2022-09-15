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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

15.09.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 9 kişi gözaltına alındı - İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin arasında etkisiz hale getirilen teröristlerin birinci derece yakınlarının olduğunu açıkladı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan ihbarların ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere düzenlenen operasyonlarda F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M. yakalandı.

Adresinde bulunamayan İ.G. aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin arasında, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş teröristlerin birinci derecede aile yakınlarının da bulunduğu kaydedildi.

Operasyona 180 polisin katıldığının bilgisi verilen açıklamada, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettikleri belirtildi.

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