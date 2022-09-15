GÜNCELLEME 2 - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan ihbarların ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere düzenlenen operasyonlarda F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M. yakalandı.

Adresinde bulunamayan İ.G. aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin arasında, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş teröristlerin birinci derecede aile yakınlarının da bulunduğu kaydedildi.

Operasyona 180 polisin katıldığının bilgisi verilen açıklamada, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettikleri belirtildi.

