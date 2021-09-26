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  4. GÜNCELLEME 2 - Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

26.09.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da toprağa gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi, serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazının ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Bahçecik Mahallesi'nde toprağa yarı gömülü bulunarak hastaneye kaldırılan bebeğin gözaltına alınan anne ve anneannesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığınca yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bahçecik Mahallesi'nde Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, dün okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmiş, polisin çalışması sonucunda bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alınmıştı.

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