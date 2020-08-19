GÜNCELLEME 2 - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Kırıkkale'de trafik kazası geçirdi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıya ilk müdahalenin yapıldığını, korkulacak bir durum olmadığını dile getirdi.

Diğer yaralıların da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güler ve diğer yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, Güler, makam şoförü Dinç ve diğer otomobilde bulunan Fatmanur (10), Ülkü Yıldız (38) ve Emine Nihal Demirkan (6) yaralandı.

Gerekli tetkiklerinin yapıldığını vurgulayan Saygılı, Güler'in Ankara'ya sevk edildiğini söyledi.

- Ordu Belediyesinden açıklama

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Güler’in içinde bulunduğu makam otomobilinin Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Güler'in, kazayı hafif sıyrıkla atlattığı ifade edilen açıklamada, belediye başkanının tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses de hastaneye gelerek, Güler'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

- Başkandan sosyal medyadan açıklama

Başkan Güler de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

